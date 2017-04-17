Экс-чемпион мира: Бой Головкина с «Канело» или Чавесом лишит Джейкобса реванша, но дает шанс Сондерсу
Экс-чемпион мира в полусреднем и среднем весе, а ныне известный американский тренер Бадди Макгирт в интервью BoxingNews24 высказался о возможных боях казахстанца Геннадия Головкина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
53-летний Макгирт известен по работе со многими боксерами, среди которых Майк Тайсон, Артуро Гатти, Джеймс Тони и другие. В июне 2013 году его британский подопечный Мэттью Маклин проиграл Головкину нокаутом в третьем раунде.
В последнем на сегодня бою Головкин 18 марта единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса. Казахстанец впервые в карьере провел на ринге все 12 раундов.
«Если Головкин встретится с победителем боя «Канело» — Чавес, это погубит реванш с Джейкобсом. Но это не касается возможного поединка с Сондерсом. Чтобы считаться великим, нужно драться с лучшими. Великие, бывает, тоже проигрывают или выглядят плохо на ринге.
Чтобы доказать свое величие, нужно яркое возвращение против тяжелого соперника. На мой взгляд, бой с Сондерсом не покажет величие. Мы не знаем точно, но я бы встретился с Джейкобсом, который разоблачил его, — заявил МакГирт.
Следующий бой Головкина может пройти в июне в Астане. По информации американского журналиста Криса Мэнникса, казахстанец отказался от объединительного поединка с британцем Билли Джо Сондерса ради встречи с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.
Сам же «Канело» 6 мая в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter