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17 апреля 2017, 8:42 | Бокс | Vesti.kz

Экс-чемпион мира: Бой Головкина с «Канело» или Чавесом лишит Джейкобса реванша, но дает шанс Сондерсу

Экс-чемпион мира в полусреднем и среднем весе, а ныне известный американский тренер Бадди Макгирт в интервью BoxingNews24 высказался о возможных боях казахстанца Геннадия Головкина.

Ранее сообщалось что GGG может встретиться с Канело в сентябре. Увеличить
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53-летний Макгирт известен по работе со многими боксерами, среди которых Майк Тайсон, Артуро Гатти, Джеймс Тони и другие. В июне 2013 году его британский подопечный Мэттью Маклин проиграл Головкину нокаутом в третьем раунде.

В последнем на сегодня бою Головкин 18 марта единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса. Казахстанец впервые в карьере провел на ринге все 12 раундов.

«Если Головкин встретится с победителем боя «Канело» — Чавес, это погубит реванш с Джейкобсом. Но это не касается возможного поединка с Сондерсом. Чтобы считаться великим, нужно драться с лучшими. Великие, бывает, тоже проигрывают или выглядят плохо на ринге.

Чтобы доказать свое величие, нужно яркое возвращение против тяжелого соперника. На мой взгляд, бой с Сондерсом не покажет величие. Мы не знаем точно, но я бы встретился с Джейкобсом, который разоблачил его, — заявил МакГирт.

Следующий бой Головкина может пройти в июне в Астане. По информации американского журналиста Криса Мэнникса, казахстанец отказался от объединительного поединка с британцем Билли Джо Сондерса ради встречи с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.

Сам же «Канело» 6 мая в Лас-Вегасе встретится с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
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