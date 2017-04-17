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https://sport.mail.ru/news/boxing/29448286/
17 апреля 2017, 1:17 | Бокс | Чемпионат.com

Атлетическая комиссия штата Невада готова дать Макгрегору боксёрскую лицензию

Атлетическая комиссия штата Невада готова дать чемпиону UFC в лёгком весе Конору Макгрегору боксёрскую лицензию, чтобы он мог сразиться с Флойдом Мейвезером-младшим в Лас-Вегасе.

«Мы дали бы ему лицензию. Его запрос будет одобрен.

В 12 лет Конор выбрал кикбоксинг и в юном возрасте стал чемпионом Ирландии. Кажется, 17 из своих боёв в UFC он выиграл нокаутами благодаря ударам. Так что в MMA он определённо умеет бить.

Я также видел его спарринги с боеспособными боксёрами в перчатках и защите для головы. У него точно есть набор боксёрских навыков», — рассказал комиссар Боб Беннетт Daily Star.
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