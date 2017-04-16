Ашкеев поднялся на 56 позиций в рейтинге Boxrec
Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) улучшил свое положение в рейтинге Boxrec в первом среднем весе, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победа над американцем Шоном Кэмероном (10−3, 5 КО) позволила Ашкееву подняться на 106-е место в рейтинге (+56 позиций).
Напомним, в рамках вечера бокса в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) Ашкеев победил Кэмерона техническим нокаутом в седьмом раунде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter