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https://sport.mail.ru/news/boxing/29447773/
16 апреля 2017, 22:25 | Бокс | Sports.kz

Ашкеев поднялся на 56 позиций в рейтинге Boxrec

Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) улучшил свое положение в рейтинге Boxrec в первом среднем весе, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер <span class=error>Мадияр</span> <span class=error>Ашкеев</span> (8−0 4 КО) улучшил свое положение в рейтинге Boxrec в первом среднем весе сообщает Sports.kz. Увеличить
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Победа над американцем Шоном Кэмероном (10−3, 5 КО) позволила Ашкееву подняться на 106-е место в рейтинге (+56 позиций).

Напомним, в рамках вечера бокса в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) Ашкеев победил Кэмерона техническим нокаутом в седьмом раунде.

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