Менеджер Уорда хочет боя с Головкиным
Менеджер американского боксера Андре Уорда (31−0, 15 КО) заинтересован в проведении боя своего клиента с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Несмотря на те вещи, которые вы слышали, мол, мы не хотим драться с Головкиным, это не так: мы все еще хотели бы увидеть бой Уорда с GGG. Он
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