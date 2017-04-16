Менеджер Уорда хочет боя с Головкиным

— Несмотря на те вещи, которые вы слышали, мол, мы не хотим драться с Головкиным, это не так: мы все еще хотели бы увидеть бой Уорда с GGG. Он по-прежнему в нашем списке, и мы надеемся, что однажды команда Головкина позволит ему подняться в весе и встретиться с настоящим чемпионом. Я вижу, что он уже перерос 160 фунтов, и ему надо подниматься и принимать новый вызов, — приводит слова Принса The Fight Chronicles.