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16 апреля 2017, 22:23 | Бокс | Sports.kz

Менеджер Уорда хочет боя с Головкиным

Менеджер американского боксера Андре Уорда (31−0, 15 КО) заинтересован в проведении боя своего клиента с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Менеджер американского боксера <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> (31−0 15 КО) заинтересован в проведении боя своего клиента с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Несмотря на те вещи, которые вы слышали, мол, мы не хотим драться с Головкиным, это не так: мы все еще хотели бы увидеть бой Уорда с GGG. Он по-прежнему в нашем списке, и мы надеемся, что однажды команда Головкина позволит ему подняться в весе и встретиться с настоящим чемпионом. Я вижу, что он уже перерос 160 фунтов, и ему надо подниматься и принимать новый вызов, — приводит слова Принса The Fight Chronicles.

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