Майки Гарсия: Я не считаю, что бой с Джейкобсом «разоблачил» Головкина

— Все говорят, что бой с Джейкобсом «разоблачил» Головкина, но я так не считаю. Он дрался тоже с топ-бойцом, с сильным парнем, чемпионом мира, так что это не значит, что его «раскрыли». Это другой уровень, он не мог рассчитывать на тот же результат, что и обычно.



Травма Головкина? Я не слышал ничего об этом. Мне не показалось, что он травмировался во время боя с Джейкобсом. Хотя не исключено, что это такая стратегия для переговоров с «Канело», — сказал Гарсия.



Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей — это первый 12-раундовый бой в карьере GGG.



Что касается травмы казахстанского боксера, то ожидалось, что он проведет в июне бой с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), однако теперь, по всей видимости, его команда сосредоточится на сентябрьском поединке с Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).