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https://sport.mail.ru/news/boxing/29447504/
16 апреля 2017, 21:40 | Бокс | Sports.kz

Майки Гарсия: Я не считаю, что бой с Джейкобсом «разоблачил» Головкина

Американский боксер Майки Гарсия (36−0, 30 КО) в интервью Dontae’s Boxing Nation рассказал о последнем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), а также прокомментировал новость о травме казахстанца, сообщает Sports.kz.

Американский боксер Майки <span class=error>Гарсия</span> (36−0 30 КО) в интервью Dontae's Boxing Nation рассказал о последнем бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−2 29 КО) а также прокомментировал новость о травме <span class=error>казахстанца</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Все говорят, что бой с Джейкобсом «разоблачил» Головкина, но я так не считаю. Он дрался тоже с топ-бойцом, с сильным парнем, чемпионом мира, так что это не значит, что его «раскрыли». Это другой уровень, он не мог рассчитывать на тот же результат, что и обычно.

Травма Головкина? Я не слышал ничего об этом. Мне не показалось, что он травмировался во время боя с Джейкобсом. Хотя не исключено, что это такая стратегия для переговоров с «Канело», — сказал Гарсия.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей — это первый 12-раундовый бой в карьере GGG.

Что касается травмы казахстанского боксера, то ожидалось, что он проведет в июне бой с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), однако теперь, по всей видимости, его команда сосредоточится на сентябрьском поединке с Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).

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