Майки Гарсия: Я не считаю, что бой с Джейкобсом «разоблачил» Головкина
Американский боксер Майки Гарсия (36−0, 30 КО) в интервью Dontae’s Boxing Nation рассказал о последнем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), а также прокомментировал новость о травме казахстанца, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Все говорят, что бой с Джейкобсом «разоблачил» Головкина, но я так не считаю. Он дрался тоже с
Травма Головкина? Я не слышал ничего об этом. Мне не показалось, что он травмировался во время боя с Джейкобсом. Хотя не исключено, что это такая стратегия для переговоров с «Канело», — сказал Гарсия.
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей — это первый 12-раундовый бой в карьере GGG.
Что касается травмы казахстанского боксера, то ожидалось, что он проведет в июне бой с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), однако теперь, по всей видимости, его команда сосредоточится на сентябрьском поединке с Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).
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