Вечер бокса в Ярославле перенесен с 29 апреля на конец мая-начало июня

«Вечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля, не состоится и перенесен на более поздний срок. Сейчас мы ожидаем согласования даты от правительства Ярославской области. Примерные сроки проведения шоу — конец мая или начало июня», — сказал представитель пресс-службы компании.

Напомним, в мероприятии должны были принять участие Федор и Дмитрий Чудиновы, Егор Мехонцев, Хусейн Байсангуров, также был запланирован дебют на профессиональном ринге бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Михаила Алояна.