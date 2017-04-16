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https://sport.mail.ru/news/boxing/29446522/
16 апреля 2017, 18:33 | Бокс | Советский спорт

Вечер бокса в Ярославле перенесен с 29 апреля на конец мая-начало июня

Вечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля в Ярославле, перенесен на более поздний срок и пройдет в конце мая — начале июня, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организатора шоу промоутерской компании «Патриот».

«Вечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля, не состоится и перенесен на более поздний срок. Сейчас мы ожидаем согласования даты от правительства Ярославской области. Примерные сроки проведения шоу — конец мая или начало июня», — сказал представитель пресс-службы компании.

Напомним, в мероприятии должны были принять участие Федор и Дмитрий Чудиновы, Егор Мехонцев, Хусейн Байсангуров, также был запланирован дебют на профессиональном ринге бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Михаила Алояна.
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