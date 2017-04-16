Джошуа: Боксёр должен оставаться простым человеком
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа поделился мыслями о бое с Владимиром Кличко, а также рассказал о своём восприятии культуры бокса.
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«Мы открыты и доступны, и думаю, что это хорошо. Боксёр должен оставаться простым человеком. Это старая школа, это — правильно. Когда люди думают о боксе, то они вспоминают фильм “Рокки”, вы понимаете о чём я?
Сейчас люди упрекают меня в быстрых победах, им хочется видеть, как я проигрываю бой на протяжении 11 раундов, а потом вырываю победу, но это не совсем правильно.
Бой с Кличко? это очень тяжело для меня, это очень большой вызов», — приводит слова Джошуа британская Guardian.
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