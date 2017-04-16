Джошуа: Боксёр должен оставаться простым человеком

«Мы открыты и доступны, и думаю, что это хорошо. Боксёр должен оставаться простым человеком. Это старая школа, это — правильно. Когда люди думают о боксе, то они вспоминают фильм “Рокки”, вы понимаете о чём я?



Сейчас люди упрекают меня в быстрых победах, им хочется видеть, как я проигрываю бой на протяжении 11 раундов, а потом вырываю победу, но это не совсем правильно.



Бой с Кличко? это очень тяжело для меня, это очень большой вызов», — приводит слова Джошуа британская Guardian.