Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29445249/
16 апреля 2017, 14:39 | Бокс | Р-Спорт

Трояновский: Победа боксера Индонго над Бернсом не стала удивительной

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Победа Джулиуса Индонго из Намибии над британцем Рики Бернсом в бою за пояса IBF и WBA в первом полусреднем весе не стала удивительной, заявил агентству «Р-Спорт» российский боксер Эдуард Трояновский.

Индонго в субботу защитил свой пояс чемпиона мира по версии IBF и отнял у Бернса титул чемпиона мира по версии WBA. Бой в Глазго завершился в 12 раундах победой Индонго единогласным решением судей. В декабре боксер из Намибии сенсационно победил Трояновского, нокаутировав россиянина на 40-й секунде поединка и лишив его поясов по версиям IBO и IBF. В декабре глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил агентству «Р-Спорт», что поручил начать переговоры о бое-реванше.

«Если честно, то для меня победа Индонго в этом бою вообще не удивительна. Кто-то может проиграть, а кто-то может выиграть, это нормально. Я об этом вообще стараюсь не думать. Мне важно получить реванш от Индонго, но он оказался. Будем идти к боям за эти пояса постепенно, планомерно», — сказал Трояновский по телефону.

«Что касается моего поражения, все спрашивают вот меня, могу сказать, что поражение меня никак не сломило, а наоборот придало мотивации. На многие вещи открылись глаза. Поражение — это определенный опыт, этап, через который нужно пройти», — добавил боксер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина