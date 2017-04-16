Трояновский: Победа боксера Индонго над Бернсом не стала удивительной

Индонго в субботу защитил свой пояс чемпиона мира по версии IBF и отнял у Бернса титул чемпиона мира по версии WBA. Бой в Глазго завершился в 12 раундах победой Индонго единогласным решением судей. В декабре боксер из Намибии сенсационно победил Трояновского, нокаутировав россиянина на 40-й секунде поединка и лишив его поясов по версиям IBO и IBF. В декабре глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил агентству «Р-Спорт», что поручил начать переговоры о бое-реванше.

«Если честно, то для меня победа Индонго в этом бою вообще не удивительна. Кто-то может проиграть, а кто-то может выиграть, это нормально. Я об этом вообще стараюсь не думать. Мне важно получить реванш от Индонго, но он оказался. Будем идти к боям за эти пояса постепенно, планомерно», — сказал Трояновский по телефону.

«Что касается моего поражения, все спрашивают вот меня, могу сказать, что поражение меня никак не сломило, а наоборот придало мотивации. На многие вещи открылись глаза. Поражение — это определенный опыт, этап, через который нужно пройти», — добавил боксер.