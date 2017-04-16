Трояновский: Победа боксера Индонго над Бернсом не стала удивительной
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Победа Джулиуса Индонго из Намибии над британцем Рики Бернсом в бою за пояса IBF и WBA в первом полусреднем весе не стала удивительной, заявил агентству «Р-Спорт» российский боксер Эдуард Трояновский.
Индонго в субботу защитил свой пояс чемпиона мира по версии IBF и отнял у Бернса титул чемпиона мира по версии WBA. Бой в Глазго завершился в 12 раундах победой Индонго единогласным решением судей. В декабре боксер из Намибии сенсационно победил Трояновского, нокаутировав россиянина на 40-й секунде поединка и лишив его поясов по версиям IBO и IBF. В декабре глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил агентству «Р-Спорт», что поручил начать переговоры о
«Если честно, то для меня победа Индонго в этом бою вообще не удивительна.
«Что касается моего поражения, все спрашивают вот меня, могу сказать, что поражение меня никак не сломило, а наоборот придало мотивации. На многие вещи открылись глаза. Поражение — это определенный опыт, этап, через который нужно пройти», — добавил боксер.
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