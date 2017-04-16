Акавов потребовал повторного боя с Сондерсом

Акавов обратился к британцу посредством своей страницы в «Инстаграм», опубликовав соответствующий пост.



«Сондерс преподносит себя как обладателя титула по версии WBO, которого до сих пор нет у Головкина, но причина, по которой пояс всё ещё у него очень проста — домашний поединок против меня с “честным” судейством и отсутствием какого-либо допинг-контроля.



Я уважаю Сондерса как боксёра, но я буду уважать его как мужчину, если он даст мне реванш. После нашего предыдущего боя остались вопросы, Сондерс выиграл четыре или пять раундов. Я бы встретился с ним на ринге ещё раз, чтобы выяснить, тот ли человек называет себя чемпионом. Как по мне, в нашем первом бою Сондерс заслужил максимум ничью. Я открыт к реваншу, мы сделаем это, Билли», — завершил Акавов.



Отметим, что в декабре 2016 года Сондерс одержал над Акавовым весьма противоречивую победу.