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https://sport.mail.ru/news/boxing/29445074/
16 апреля 2017, 14:10 | Бокс | Чемпионат.com

Акавов потребовал повторного боя с Сондерсом

Российский боксёр Артур Акавов, выступающий в среднем весе, потребовал реванша у чемпиона мира по версии WBO Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО).

Акавов обратился к британцу посредством своей страницы в «Инстаграм», опубликовав соответствующий пост.

«Сондерс преподносит себя как обладателя титула по версии WBO, которого до сих пор нет у Головкина, но причина, по которой пояс всё ещё у него очень проста — домашний поединок против меня с “честным” судейством и отсутствием какого-либо допинг-контроля.

Я уважаю Сондерса как боксёра, но я буду уважать его как мужчину, если он даст мне реванш. После нашего предыдущего боя остались вопросы, Сондерс выиграл четыре или пять раундов. Я бы встретился с ним на ринге ещё раз, чтобы выяснить, тот ли человек называет себя чемпионом. Как по мне, в нашем первом бою Сондерс заслужил максимум ничью. Я открыт к реваншу, мы сделаем это, Билли», — завершил Акавов.

Отметим, что в декабре 2016 года Сондерс одержал над Акавовым весьма противоречивую победу.
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