Роуч: Котто может побить Головкина
Фредди Роуч, тренер экс чемпиона мира в четырёх весовых категориях Мигеля Котто (40−5, 33 КО), заявил, что его подопечному по силам справиться с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
«Я считаю, что бой Котто и Головкина был бы отличным. Бой с Джейкобсом показал, что Геннадий замедлился. Да, Головкин мой друг, он хороший парень и отличный панчер, но я думаю, что мой боксёр лучше. Мигелю по силам побить его также, как он сделал это с Саулем Альваресом.
Я до сих пор считаю, что мы выиграли бой у Канело, потому он и не хочет давать нам реванш», — рассказал Роуч в интервью каналу FightHub.
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