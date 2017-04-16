Роуч: Котто может побить Головкина

«Я считаю, что бой Котто и Головкина был бы отличным. Бой с Джейкобсом показал, что Геннадий замедлился. Да, Головкин мой друг, он хороший парень и отличный панчер, но я думаю, что мой боксёр лучше. Мигелю по силам побить его также, как он сделал это с Саулем Альваресом.



Я до сих пор считаю, что мы выиграли бой у Канело, потому он и не хочет давать нам реванш», — рассказал Роуч в интервью каналу FightHub.