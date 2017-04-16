СМИ: Хоть PPV-цифры Головкина и не высоки, вряд ли найдется тот, кто выключит его новый бой на ТВ
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) вошел в список самых захватывающих боксеров современности по версии портала Boxingnews24.com.
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При этом авторы назвали Головкина лучшим боксером наступательного стиля, за что его и полюбили поклонники.
«Здесь первый номер — Геннадий Головкин. Хотя ему и не хватает силы нокаута одним ударом, как у Сауля Альвареса, Головкина не трудно найти в ринге. За исключением боя с Дэвидом Лемье, Головкин на самом деле не только боксирует, толкает или отходит. Он целиком находится перед вами, наносит свой джеб, готовясь пустить в ход свое главное оружие — мощные силовые удары, которые он использует чаще, чем
На самом деле, единственным его поединком, который, возможно, нельзя назвать таковым, был бой с Дэниэлом Джейкобсом, но это в основном связано с Джейкобсом, так как GGG весь вечер был перед его лицом. Хоть
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде. По последним данным, которые привел промоутер GGG Том Леффлер, их бой собрал 170 тысяч PPV. По этому показателю он неофициально обошел результаты поединка между Сергеем Ковалем и американцем Андре Уордом (160−165 тысяч).
Однако инсайдер назвал эти цифры завышенными и привел реальные данные.
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