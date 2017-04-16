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https://sport.mail.ru/news/boxing/29444599/
16 апреля 2017, 12:37 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Требования Ковалёва о судьях просто смешные

Известный промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с назначением судей на бой между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом, которая возникла после того как сторона россиянина потребовала у Атлетической комиссии штата Невада утверждения нейтральных судей на матч-реванш.

«Это просто смешно. Ковалёв боксирует в США почти всю карьеру. Он заработал здесь много денег. Уорд — американец, который выиграл олимпийское золото для страны. Комиссия штата Невада должна выбирать судей, и они выберут справедливое судейство. Говорить о каком-то нейтралитете — это просто невероятно», — приводит слова Арума BoxingScene.
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