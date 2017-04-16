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https://sport.mail.ru/news/boxing/29444437/
16 апреля 2017, 12:09 | Бокс | Sports.kz

UCNLive.com: «Ашкеев проделал хорошую работу против левши»

Журналист UCNLive.com Райан Скалия считает, что казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) был убедителен в бою с американцем Шоном Кэмероном (10−3, 5 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист UCNLive.com <span class=error>Райан</span> <span class=error>Скалия</span> считает что казахстанский боксер <span class=error>Мадияр</span> <span class=error>Ашкеев</span> (8−0 4 КО) был убедителен в бою с американцем <span class=error>Шоном</span> <span class=error>Кэмероном</span> (10−3 5 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Технический нокаут в седьмом раунде в исполнении Мадияра Ашкеева. Он проделал действительно хорошую работу в поединке против левши», — пишет Скалия в твиттере.

Также в рамках вечера бокса в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) выступал еще один казахстанец — Мейирим Нурсултанов (2−0, 1 КО). Он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над мексиканцем Хавьером Ольверой (1−1, 1 КО).

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