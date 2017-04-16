UCNLive.com: «Ашкеев проделал хорошую работу против левши»
Журналист UCNLive.com Райан Скалия считает, что казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) был убедителен в бою с американцем Шоном Кэмероном (10−3, 5 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Технический нокаут в седьмом раунде в исполнении Мадияра Ашкеева. Он проделал действительно хорошую работу в поединке против левши», — пишет Скалия в твиттере.
Также в рамках вечера бокса в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) выступал еще один казахстанец — Мейирим Нурсултанов (2−0, 1 КО). Он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над мексиканцем Хавьером Ольверой (1−1, 1 КО).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter