Роберт Гарсия: HBO заставили меня поверить, что все боятся Ломаченко
Тренер и старший брат Майки Гарсии Роберт рассказал о возможном бое с Василием Ломаченко.
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«Арум звонил, но мы пока не слишком продвинулись в этом вопросе. Этот бой очень легко организовать, если только Ломаченко этого хочет. HBO заставили меня поверить, что все боятся Ломаченко, они заставили поверить весь мир. Так они раскручивают бойцов, — цитирует Роберта Гарсию Sport Translations.
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