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https://sport.mail.ru/news/boxing/29444301/
16 апреля 2017, 11:44 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Роберт Гарсия: HBO заставили меня поверить, что все боятся Ломаченко

Тренер и старший брат Майки Гарсии Роберт рассказал о возможном бое с Василием Ломаченко.

Тренер и старший брат Майки <span class=error>Гарсии</span> Роберт рассказал о возможном бое с Василием <span class=error>Ломаченко</span><span>.</span> Увеличить
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«Арум звонил, но мы пока не слишком продвинулись в этом вопросе. Этот бой очень легко организовать, если только Ломаченко этого хочет. HBO заставили меня поверить, что все боятся Ломаченко, они заставили поверить весь мир. Так они раскручивают бойцов, — цитирует Роберта Гарсию Sport Translations.

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