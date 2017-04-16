Роберт Гарсия: HBO заставили меня поверить, что все боятся Ломаченко

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«Арум звонил, но мы пока не слишком продвинулись в этом вопросе. Этот бой очень легко организовать, если только Ломаченко этого хочет. HBO заставили меня поверить, что все боятся Ломаченко, они заставили поверить весь мир. Так они раскручивают бойцов, — цитирует Роберта Гарсию Sport Translations.