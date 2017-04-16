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https://sport.mail.ru/news/boxing/29444101/
16 апреля 2017, 11:07 | Бокс | Sports.kz

СМИ понравился арсенал ударов Ашкеева

Твиттер KO Fantasy Boxing прокомментировал победу казахстанского полусредневеса Мадияра Ашкеева (8−0, 4 КО) над американцем Шоном Кэмероном (10−3, 5 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> KO Fantasy Boxing прокомментировал победу казахстанского полусредневеса <span class=error>Мадияра</span> Ашкеева (8−0 4 КО) над американцем <span class=error>Шоном</span> <span class=error>Кэмероном</span> (10−3 5 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Несмотря на кровавую рану, полученную в первом раунде в результате удара головой, Ашкеев оказывал давление на соперника на протяжении всего вечера. Кэмерон, крепкий левша, отказался ему подчиняться, хотя был изрядно потрепан и побит. Ашкеев же показал отличный арсенал ударов, включая двойной левый хук в корпус и в голову, который он неоднократно повторял. После рассечения в шестом раунде врач Кэмерона посетил его угол, однако бой все же был продолжен. Правда, недолго: Ашкеев мощно пробил и прижал соперника к канатам, после чего рефери остановил бой на отметке 1:06 седьмого раунда», — пишет KO Fantasy Boxing.

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