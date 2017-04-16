СМИ понравился арсенал ударов Ашкеева

«Несмотря на кровавую рану, полученную в первом раунде в результате удара головой, Ашкеев оказывал давление на соперника на протяжении всего вечера. Кэмерон, крепкий левша, отказался ему подчиняться, хотя был изрядно потрепан и побит. Ашкеев же показал отличный арсенал ударов, включая двойной левый хук в корпус и в голову, который он неоднократно повторял. После рассечения в шестом раунде врач Кэмерона посетил его угол, однако бой все же был продолжен. Правда, недолго: Ашкеев мощно пробил и прижал соперника к канатам, после чего рефери остановил бой на отметке 1:06 седьмого раунда», — пишет KO Fantasy Boxing.