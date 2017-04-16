Тренер Котто хочет боя с Головкиным

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— Я хотел бы боя Котто — Головкин, он мне действительно нравится. Последний бой с Джейкобсом «разоблачил» GGG — он стал медленнее. Думаю, Котто может побить Головкина, как он побил «Канело», — заявил Роуч.



Отметим, что в бою, который состоялся 21 ноября 2015 года в Лас-Вегасе, победу все же одержал не Котто, а Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО) — единогласным решением судей.