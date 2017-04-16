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https://sport.mail.ru/news/boxing/29444100/
16 апреля 2017, 11:06 | Бокс | Sports.kz

Тренер Котто хочет боя с Головкиным

Тренер Мигеля Котто (40−5, 33 КО) Фредди Роуч в интервью FightHub TV прокомментировал возможный бой своего подопечного с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер <span class=error>Мигеля</span> <span class=error>Котто</span> (40−5 33 КО) <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуч</span> в интервью FightHub TV прокомментировал возможный бой своего подопечного с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я хотел бы боя Котто — Головкин, он мне действительно нравится. Последний бой с Джейкобсом «разоблачил» GGG — он стал медленнее. Думаю, Котто может побить Головкина, как он побил «Канело», — заявил Роуч.

Отметим, что в бою, который состоялся 21 ноября 2015 года в Лас-Вегасе, победу все же одержал не Котто, а Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО) — единогласным решением судей.

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