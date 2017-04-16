Тренер Котто хочет боя с Головкиным
Тренер Мигеля Котто (40−5, 33 КО) Фредди Роуч в интервью FightHub TV прокомментировал возможный бой своего подопечного с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Я хотел бы боя Котто — Головкин, он мне действительно нравится. Последний бой с Джейкобсом «разоблачил» GGG — он стал медленнее. Думаю, Котто может побить Головкина, как он побил «Канело», — заявил Роуч.
Отметим, что в бою, который состоялся 21 ноября 2015 года в
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