Менеджер: Следующим соперником боксера Бивола должен стать Клеверли

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Российский боксер в ночь на субботу нокаутировал американца Сэмюэля Кларксона.

«Бивол будет обязательным соперником для Клеверли после победы над Кларксоном. В ближайшие пару недель определимся с будущим Дмитрия», — сказал Корнилов.

Клеверли известен российским болельщикам по бою с Сергеем Ковалевым за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в 2013 году, когда россиянин нокаутировал соперника в четвертом раунде.

В активе 30-летнего Клеверли 30 побед (16 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Бивола десять побед (8 нокаутом) и ни одного поражения.