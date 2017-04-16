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https://sport.mail.ru/news/boxing/29444044/
16 апреля 2017, 11:00 | Бокс | ТАСС

Менеджер: Следующим соперником боксера Бивола должен стать Клеверли

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол следующий бой должен провести с обладателем полноценного титула британцем Натаном Клеверли. Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Российский боксер в ночь на субботу нокаутировал американца Сэмюэля Кларксона. Увеличить
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Российский боксер в ночь на субботу нокаутировал американца Сэмюэля Кларксона.

«Бивол будет обязательным соперником для Клеверли после победы над Кларксоном. В ближайшие пару недель определимся с будущим Дмитрия», — сказал Корнилов.

Клеверли известен российским болельщикам по бою с Сергеем Ковалевым за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в 2013 году, когда россиянин нокаутировал соперника в четвертом раунде.

В активе 30-летнего Клеверли 30 побед (16 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Бивола десять побед (8 нокаутом) и ни одного поражения.
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