Болельщики считают, что без своих нынешних тренера и промоутера Головкин добился бы больших успехов
Пользователи форума Boxingscene.com обсуждают, как могла бы сложиться карьера чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), если бы он работал с другой командой, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сейчас тренером казахстанского боксера является Абель Санчес, а промоутером — Том Леффлер (K2 Promotions).
«Если бы у Головкина не было Абеля [Санчеса] и K2, был бы он более уважаемым боксером?» — задается вопросом один из фанатов.
Если относительно тренера мнения болельщиков расходятся, то все они убеждены, что с другим промоутером Головкина бы ждали большие бои, что дало бы ему более солидный послужной список. Также они полагают, что к настоящему времени GGG вполне мог стать чемпионом мира в двух, а то и в трех весовых категориях.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter