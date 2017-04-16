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https://sport.mail.ru/news/boxing/29443874/
16 апреля 2017, 10:22 | Бокс | Sports.kz

Болельщики считают, что без своих нынешних тренера и промоутера Головкин добился бы больших успехов

Пользователи форума Boxingscene.com обсуждают, как могла бы сложиться карьера чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), если бы он работал с другой командой, сообщает Sports.kz.

Пользователи форума Boxingscene.com обсуждают как могла бы сложиться карьера чемпиона мира по версиям WBA Super WBC IBF и IBO в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) если бы он работал с другой командой сообщает Sports.kz. Увеличить
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Сейчас тренером казахстанского боксера является Абель Санчес, а промоутером — Том Леффлер (K2 Promotions).

«Если бы у Головкина не было Абеля [Санчеса] и K2, был бы он более уважаемым боксером?» — задается вопросом один из фанатов.

Если относительно тренера мнения болельщиков расходятся, то все они убеждены, что с другим промоутером Головкина бы ждали большие бои, что дало бы ему более солидный послужной список. Также они полагают, что к настоящему времени GGG вполне мог стать чемпионом мира в двух, а то и в трех весовых категориях.

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