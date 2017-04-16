Болельщики считают, что без своих нынешних тренера и промоутера Головкин добился бы больших успехов

Сейчас тренером казахстанского боксера является Абель Санчес, а промоутером — Том Леффлер (K2 Promotions).



«Если бы у Головкина не было Абеля [Санчеса] и K2, был бы он более уважаемым боксером?» — задается вопросом один из фанатов.



Если относительно тренера мнения болельщиков расходятся, то все они убеждены, что с другим промоутером Головкина бы ждали большие бои, что дало бы ему более солидный послужной список. Также они полагают, что к настоящему времени GGG вполне мог стать чемпионом мира в двух, а то и в трех весовых категориях.