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16 апреля 2017, 10:13 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Фрэмптон хочет боя с Ломаченко

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон (23−1, 14 КО), заявил, что хотел бы провести бой с чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко (8−1, 6 КО).

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон (23−1 14 КО) заявил что хотел бы провести бой с чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием <span class=error>Ломаченко</span> (8−1 6 КО)<span>.</span> Увеличить
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«Я бы хотел драться с кем угодно в своей весовой категории и получить за это достойное вознаграждение. Люди мне говорят о Ригондо, но этот бой — не денежный. Мне интересна встреча с Ломаченко. Он уникальный боец. Говоря откровенно, я не выиграю у него, но я бы хотел выйти с ним на ринг, он невероятный талант. Не думаю, что кто-то вообще сможет его побить, по крайней мере, до тех пор, пока он не поднимется до полусреднего веса, — цитирует Фрэмптона Irishnews.

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