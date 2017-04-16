Фрэмптон хочет боя с Ломаченко
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон (23−1, 14 КО), заявил, что хотел бы провести бой с чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко (8−1, 6 КО).
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«Я бы хотел драться с кем угодно в своей весовой категории и получить за это достойное вознаграждение. Люди мне говорят о Ригондо, но этот бой — не денежный. Мне интересна встреча с Ломаченко. Он уникальный боец. Говоря откровенно, я не выиграю у него, но я бы хотел выйти с ним на ринг, он невероятный талант. Не думаю, что
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