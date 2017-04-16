Фрэмптон хочет боя с Ломаченко

«Я бы хотел драться с кем угодно в своей весовой категории и получить за это достойное вознаграждение. Люди мне говорят о Ригондо, но этот бой — не денежный. Мне интересна встреча с Ломаченко. Он уникальный боец. Говоря откровенно, я не выиграю у него, но я бы хотел выйти с ним на ринг, он невероятный талант. Не думаю, что кто-то вообще сможет его побить, по крайней мере, до тех пор, пока он не поднимется до полусреднего веса, — цитирует Фрэмптона Irishnews.