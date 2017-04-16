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16 апреля 2017, 9:52 | Бокс | Sports.kz

Нурсултанов поблагодарил фанатов за поддержку

Сегодня казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (2−0, 1 КО) одержал первую победу нокаутом на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Сегодня казахстанский <span class=error>средневес</span> <span class=error>Мейирим</span> Нурсултанов (2−0 1 КО) одержал первую победу нокаутом на <nobr>профи-ринге</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В рамках вечера бокса в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) Нурсултанов победил техническим нокаутом во втором раунде мексиканца Хавьера Ольверу (1−1, 1 КО).

«Альхамдулиллях женис Колдау корсеткендеринизге Рахмет) Спасибо вам за то, что поддерживали меня!» — написал казахстанский боксер в Instagram.

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