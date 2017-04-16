Нурсултанов поблагодарил фанатов за поддержку
Сегодня казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (2−0, 1 КО) одержал первую победу нокаутом на
профи-ринге, сообщает Sports.kz.
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В рамках вечера бокса в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) Нурсултанов победил техническим нокаутом во втором раунде мексиканца Хавьера Ольверу (1−1, 1 КО).
«Альхамдулиллях женис Колдау корсеткендеринизге Рахмет) Спасибо вам за то, что поддерживали меня!» — написал казахстанский боксер в Instagram.
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