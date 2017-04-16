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https://sport.mail.ru/news/boxing/29443602/
16 апреля 2017, 10:19 | Бокс | Чемпионат.com

Бёрнс: Индонго был лучше

Экс-чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Рикки Бёрнс прокомментировал итог боя против Джулиуса Индонго.

«Сегодня победил Индонго, потому что он был лучше. Он очень неудобный соперник, кроме того, у него есть хороший удар, он оказался намного лучше, чем мы предполагали. Я не мог к нему подобраться, он хорошо использовал своё преимущество в росте. Как бы то ни было, я снова вернусь», — цитирует шотландца BoxingScene.

Одержав победу над Рикки Бёрнсом, Джулиус Индонго объединил пояса, став чемпионом мира по версиям WBA и IBF.
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