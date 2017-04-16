Бёрнс: Индонго был лучше

«Сегодня победил Индонго, потому что он был лучше. Он очень неудобный соперник, кроме того, у него есть хороший удар, он оказался намного лучше, чем мы предполагали. Я не мог к нему подобраться, он хорошо использовал своё преимущество в росте. Как бы то ни было, я снова вернусь», — цитирует шотландца BoxingScene.



Одержав победу над Рикки Бёрнсом, Джулиус Индонго объединил пояса, став чемпионом мира по версиям WBA и IBF.