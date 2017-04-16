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https://sport.mail.ru/news/boxing/29443491/
16 апреля 2017, 9:02 | Бокс | Vesti.kz

Баррера после ухода от тренера Головкина выиграл второй бой подряд

Кубинский боксер Салливан Баррера в десятираундовом поединке победил американца Пола Паркера, передает корреспондент Vesti.kz.

Кубинскому боксеру посчастливилось одержать досрочную победу. Увеличить
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Бой проходил в США и завершился в пятом раунде победой кубинского боксера техническим нокаутом. Баррера во многих компонентах превзошел своего оппонента. Никто не сомневался в победе Салливана, вопрос состоял лишь в том, в какой трехминутке завершится поединок.

До этого боя Баррера во встрече с украинским боксером Вячеславом Шабранским завоевал вакантный титул чемпиона США по версии WBC в полутяжелом весе. Этот поединок состоялся в декабре 2016 года.

Таким образом кубинец после ухода от Абеля Санчеса выиграл второй бой подряд.

Отметим, что Салливан Баррера одно время тренировался у нынешнего наставника Геннадия Головкина Абеля Санчеса. Но после поражения от Андре Уорда Баррера решил сменить тренера. Его новым коучем стал Дерик Сантос.

«После боя с Уордом я взял пару недель на отдых, но теперь я готов к новым испытаниям. В бою с Уордом я совершил некоторые ошибки, и теперь мы работаем над тем, чтобы их исправить. Я хочу поблагодарить Абеля Санчеса за то, что он сделал для меня. Просто я считаю, что в данный момент Дерик подходит мне больше», — сказал тогда Баррера.

Добавим, что в рамках вышеупомянутого вечера бокса на ринг выходили и казахстанские боксеры. Так, Мейирим Нурсултанов победил Хавьера Ольверу техническим нокаутом, а Мадияр Ашкеев одержал досрочную победу над американцем Шоном Кэмероном.
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