Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29443474/
16 апреля 2017, 8:51 | Бокс | Sports.kz

СМИ отметили мощную атаку Нурсултанова

Твиттер KO Fantasy Boxing прокомментировал победу казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова (2−0, 1 КО) над мексиканцем Хавьером Ольверой (1−1, 1 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> KO Fantasy Boxing прокомментировал победу казахстанского <span class=error>средневеса</span> Мейирима Нурсултанова (2−0 1 КО) над мексиканцем <span class=error>Хавьером</span> <span class=error>Ольверой</span> (1−1 1 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нурсултанов улучшил свою статистику до 2−0, 1 КО после технического нокаута в бою с Ольверой во втором раунде. Казахстанец вышел на ринг заряженным и со стартового гонга принялся избивать соперника по голове и корпусу. Шквал тяжелых ударов отправил Ольверу в нокдаун в первом раунде, однако он сумел продолжить бой. Во втором раунде мексиканец пошатнулся после тяжелого пропущенного панча в голову, и рефери Дэнни Скьявоне решил, что этого достаточно, остановив бой на отметке 1:15», — пишет KO Fantasy Boxing.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
15 апреля

Дэн Рафаэль: «Похоже, что июньский бой Головкин - Сондерс официально u201eмертвu201c»

СМИ считают, что Головкин боится Сондерса

Видеоролик «Геннадий Головкин: все еще непобежденный»