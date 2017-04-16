СМИ отметили мощную атаку Нурсултанова

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«Нурсултанов улучшил свою статистику до 2−0, 1 КО после технического нокаута в бою с Ольверой во втором раунде. Казахстанец вышел на ринг заряженным и со стартового гонга принялся избивать соперника по голове и корпусу. Шквал тяжелых ударов отправил Ольверу в нокдаун в первом раунде, однако он сумел продолжить бой. Во втором раунде мексиканец пошатнулся после тяжелого пропущенного панча в голову, и рефери Дэнни Скьявоне решил, что этого достаточно, остановив бой на отметке 1:15», — пишет KO Fantasy Boxing.