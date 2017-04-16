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16 апреля 2017, 8:37 | Бокс | Sports.kz

35-летний заслуженный тренер РК с победы дебютировал в профи

Вчера в городе Харьков (Украина) состоялся вечер бокса, в рамках которого на профессиональном ринге дебютировал заслуженный тренер РК из Алматы Даурен Толеген, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Вчера в городе Харьков (Украина) состоялся вечер бокса в рамках которого на профессиональном ринге дебютировал заслуженный тренер РК из <span class=error>Алматы</span> <span class=error>Даурен</span> <span class=error>Толеген</span> сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Казахстанец в рейтинговом поединке взял верх над 23-летним украинским тяжеловесом Иваном Лисицей (2−5, 2КО).

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