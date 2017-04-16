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https://sport.mail.ru/news/boxing/29443157/
16 апреля 2017, 8:23 | Бокс | Vesti.kz

Андре Уорд: За четыре месяца узнал о Ковалеве больше, чем за 12 раундов боя

Американец Андре Уорд (31−0, 15 КО) сравнил россиянина Сергей Ковалева (30−1−1, 26 КО) с гопником, привыкшим, что ему никто не перечит, а после того как кто-то дал отпор, не знающим, как вести себя в новой и непривычной ситуации. Об этом пишет vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.

<nobr>Матч-реванш</nobr> боксеров состоится летом в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«За последние четыре месяца я о нем узнал больше, чем смог бы за все 12 раундов боя», — утверждает Андре.

По словам Уорда, о мужчине «многое узнаешь, когда у него случаются неприятности».

«При этом, уточню, я не говорю, что у него не может быть собственного мнения по поводу того решения судей. Но то, как он это презентует… Мне остается только откинуться на стуле, наблюдать и мотать на ус», — отметил он.

Напомним, что 17 июня в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом. В первом бою, состоявшемся в ноябре прошлого года, единогласным решением судей победил Андре Уорд.
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