Андре Уорд: За четыре месяца узнал о Ковалеве больше, чем за 12 раундов боя

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«За последние четыре месяца я о нем узнал больше, чем смог бы за все 12 раундов боя», — утверждает Андре.

По словам Уорда, о мужчине «многое узнаешь, когда у него случаются неприятности».

«При этом, уточню, я не говорю, что у него не может быть собственного мнения по поводу того решения судей. Но то, как он это презентует… Мне остается только откинуться на стуле, наблюдать и мотать на ус», — отметил он.