Андре Уорд: За четыре месяца узнал о Ковалеве больше, чем за 12 раундов боя
Американец Андре Уорд (31−0, 15 КО) сравнил россиянина Сергей Ковалева (30−1−1, 26 КО) с гопником, привыкшим, что ему никто не перечит, а после того как
кто-то дал отпор, не знающим, как вести себя в новой и непривычной ситуации. Об этом пишет vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«За последние четыре месяца я о нем узнал больше, чем смог бы за все 12 раундов боя», — утверждает Андре.
По словам Уорда, о мужчине «многое узнаешь, когда у него случаются неприятности».
«При этом, уточню, я не говорю, что у него не может быть собственного мнения по поводу того решения судей. Но то, как он это презентует… Мне остается только откинуться на стуле, наблюдать и мотать на ус», — отметил он.
Напомним, что 17 июня в
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