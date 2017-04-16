Победитель Трояновского Индонго защитил чемпионский пояс IBF и завоевал титул WBA
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Боксер из Намибии Джулиус Индонго, сенсационно победивший в декабре 2016 года россиянина Эдуарда Трояновского, защитил свой пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе в бою с британцем Рики Бернсом и отнял у того титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Бой, прошедший в субботу в Глазго, завершился в 12 раундах победой Индонго единогласным решением судей.
Этот поединок стал для африканца первой защитой титула IBF, который он завоевал в бою с Трояновским в декабре 2016 года в Москве. Тогда Индонго нокаутировал россиянина первым же ударом в стартовом раунде поединка.
Теперь в активе Индонго 22 победы в 22 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом), а Бернс потерпел шестое поражение при 41 победе (14 — нокаутом) и одной ничьей.
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