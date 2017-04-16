Победитель Трояновского Индонго защитил чемпионский пояс IBF и завоевал титул WBA

Бой, прошедший в субботу в Глазго, завершился в 12 раундах победой Индонго единогласным решением судей.

Этот поединок стал для африканца первой защитой титула IBF, который он завоевал в бою с Трояновским в декабре 2016 года в Москве. Тогда Индонго нокаутировал россиянина первым же ударом в стартовом раунде поединка.

Теперь в активе Индонго 22 победы в 22 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом), а Бернс потерпел шестое поражение при 41 победе (14 — нокаутом) и одной ничьей.