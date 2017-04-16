Мадияр Ашкеев нокаутировал американца и одержал восьмую победу в карьере
Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал победу над американцем Шоном Кэмероном, передает корреспондент Vesti.kz.
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Их бой прошел в рамках вечера бокса в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США), в главном поединке которого кубинец Саливан Баррера встретится с американцем Полом Паркером.
Бой Ашкеев — Кэмерон был остановлен в начале второй минуты седьмого раунда. Со стартового гонга казахстанец владел подавляющим преимуществом. В шестом раунде для осмотра Кэмерона был вызван врач, а в седьмом отрезке боя арбитр принял решение остановить избиение американца.
Для 28-летнего Ашкеева эта победа стала восьмой в карьере и четвертой, одержанной нокаутом — он
В андеркарте вечера бокс Баррера — Паркер свой бой провел и казахстанец Мейирим Нурсултанов, который одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над соперником из Мексики.
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