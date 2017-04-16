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https://sport.mail.ru/news/boxing/29442998/
16 апреля 2017, 8:22 | Бокс | Vesti.kz

Мадияр Ашкеев нокаутировал американца и одержал восьмую победу в карьере

Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал победу над американцем Шоном Кэмероном, передает корреспондент Vesti.kz.

Его соперник впервые в карьере проиграл досрочно. Увеличить
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Их бой прошел в рамках вечера бокса в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США), в главном поединке которого кубинец Саливан Баррера встретится с американцем Полом Паркером.

Бой Ашкеев — Кэмерон был остановлен в начале второй минуты седьмого раунда. Со стартового гонга казахстанец владел подавляющим преимуществом. В шестом раунде для осмотра Кэмерона был вызван врач, а в седьмом отрезке боя арбитр принял решение остановить избиение американца.

Для 28-летнего Ашкеева эта победа стала восьмой в карьере и четвертой, одержанной нокаутом — он по-прежнему не имеет поражений. В свою очередь 34-летний Кэмерон потерпел третье поражение, но первое досрочное — также на его счету 10 побед (5 нокаутом).

В андеркарте вечера бокс Баррера — Паркер свой бой провел и казахстанец Мейирим Нурсултанов, который одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над соперником из Мексики.

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