Мейирим Нурсултанов победил Хавьера Ольверу техническим нокаутом
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом над мексиканцем Хавьером Ольверой в рамках вечера бокса в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), передает корреспондент Vesti.kz.
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Рефери был вынужден остановить бой во втором раунде, так как соперник слишком много пропускал ударов и не смог доказать свою состоятельность. Как итог, победа казахстанца техническим нокаутом.
В рамках данного вечера бокса свой бой проводит и другой казахстанский боксер Мадияр Ашкеев. Его соперником является американец Шон Кэмерон.
Напомним, главным событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18−1, 13 КО) и Полом Паркером (8−1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившегося после поражения от Андре Уорда (31−0, 15 KO).
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