Мейирим Нурсултанов победил Хавьера Ольверу техническим нокаутом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Рефери был вынужден остановить бой во втором раунде, так как соперник слишком много пропускал ударов и не смог доказать свою состоятельность. Как итог, победа казахстанца техническим нокаутом.

В рамках данного вечера бокса свой бой проводит и другой казахстанский боксер Мадияр Ашкеев. Его соперником является американец Шон Кэмерон.

Напомним, главным событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18−1, 13 КО) и Полом Паркером (8−1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившегося после поражения от Андре Уорда (31−0, 15 KO).