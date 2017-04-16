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https://sport.mail.ru/news/boxing/29442975/
16 апреля 2017, 8:18 | Бокс | Vesti.kz

Мейирим Нурсултанов победил Хавьера Ольверу техническим нокаутом

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом над мексиканцем Хавьером Ольверой в рамках вечера бокса в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), передает корреспондент Vesti.kz.

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Рефери был вынужден остановить бой во втором раунде, так как соперник слишком много пропускал ударов и не смог доказать свою состоятельность. Как итог, победа казахстанца техническим нокаутом.

В рамках данного вечера бокса свой бой проводит и другой казахстанский боксер Мадияр Ашкеев. Его соперником является американец Шон Кэмерон.

Напомним, главным событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18−1, 13 КО) и Полом Паркером (8−1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившегося после поражения от Андре Уорда (31−0, 15 KO).

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