Индонго победил Бернса и в будущем может встретиться с Кроуфордом
В объединительном поединке суперлегковесов (до 63,5 кг) местный чемпион мира по версии WBА Рикки Бернзом (41−6−1, 14 КО) не сумел добавить в свою немалую коллекцию пояса IBF и IBO: судьи единогласно зафиксировали уверенную победу высокого, корявого и неудобного по стилю намибийца Джулиуса Индонго (22−0, 11 КО), пишет vRINGe.com.
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Видимо, что-то случилось...
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До пятого раунда Бернз двигался преимущественно спиной вперед, но с началом этой трехминутки стал иногда «цапаться» с оппонентом. Для того, чтобы забирать раунды, этого было маловато, да и африканец не намеревался снижать обороты, гоняя британца по рингу в первую очередь за счет активности.
Ударный КПД обоих оставлял желать лучшего. C течением раундов Индонго стал менее сумбурным и размашистым, что положительно отразилось на его эффективности.
В восьмом Джулиус опасно нахлобучил хозяина ринга, да так, что все могло закончиться отмашкой рефери. Обошлось. В девятом уже Рикки попытался было переломить ход боя, но надолго его не хватило: в эти минуты африканец вновь «болтанул» его правым боковым.
В конце 11-й трехминутки Бернз упал после удара, однако рефери
Счет судей: 120−108, 116−112 и 118−110 в пользу Индонго.
При удачном стечении обстоятельств в конце лета или начале осени в суперлегком весе может появиться абсолютный чемпион, если Индонго договорится о бое с обладателем поясов WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. Учитывая невысокий уровень продемонстрированного в этом бою бокса, фаворитом явно будет американец.
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