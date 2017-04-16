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https://sport.mail.ru/news/boxing/29442916/
16 апреля 2017, 8:07 | Бокс | Vesti.kz

Индонго победил Бернса и в будущем может встретиться с Кроуфордом

В объединительном поединке суперлегковесов (до 63,5 кг) местный чемпион мира по версии WBА Рикки Бернзом (41−6−1, 14 КО) не сумел добавить в свою немалую коллекцию пояса IBF и IBO: судьи единогласно зафиксировали уверенную победу высокого, корявого и неудобного по стилю намибийца Джулиуса Индонго (22−0, 11 КО), пишет vRINGe.com.

Бой проходил в Глазго Шотландия и продлился все 12 раундов. Увеличить
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Африканец-левша начал резво, стараясь держать хозяина ринга в напряжении постоянным давлением с ударами. Академичностью действий Индонго не отличался (проще говоря, боксировал довольно нестандартно, если не сказать «колхозно»), однако Рикки никак не мог приспособиться к габаритному противнику и ограничивался редкими джебами и еще более редкими прямыми справа. Джулиуса это не особо впечатляло — намибиец «сушил» визави корпус и налегал на боковые справа.

До пятого раунда Бернз двигался преимущественно спиной вперед, но с началом этой трехминутки стал иногда «цапаться» с оппонентом. Для того, чтобы забирать раунды, этого было маловато, да и африканец не намеревался снижать обороты, гоняя британца по рингу в первую очередь за счет активности.

Ударный КПД обоих оставлял желать лучшего. C течением раундов Индонго стал менее сумбурным и размашистым, что положительно отразилось на его эффективности.

В восьмом Джулиус опасно нахлобучил хозяина ринга, да так, что все могло закончиться отмашкой рефери. Обошлось. В девятом уже Рикки попытался было переломить ход боя, но надолго его не хватило: в эти минуты африканец вновь «болтанул» его правым боковым.

В конце 11-й трехминутки Бернз упал после удара, однако рефери почему-то не засчитал нокдаун. Заключительный раунд прошел без особых эксцессов.

Счет судей: 120−108, 116−112 и 118−110 в пользу Индонго.

При удачном стечении обстоятельств в конце лета или начале осени в суперлегком весе может появиться абсолютный чемпион, если Индонго договорится о бое с обладателем поясов WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. Учитывая невысокий уровень продемонстрированного в этом бою бокса, фаворитом явно будет американец.
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