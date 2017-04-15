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https://sport.mail.ru/news/boxing/29442088/
15 апреля 2017, 23:29 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко — Джошуа: Если ты проиграешь, я помогу тебе вернуться

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64−4, 53 КО), заявил, что в случае победы над действующим чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) 29 апреля, поможет британцу вернуться после поражения.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе Владимир <span class=error>Кличко</span> (64−4 53 КО) заявил что в случае победы над действующим чемпионом мира по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (18−0 18 КО) 29 апреля поможет британцу вернуться после поражения. Увеличить
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«Энтони, если ты одолеешь меня 29 апреля, то я поздравлю тебя. Если же ты проиграешь, я помогу тебе вернуться», — приводит слова украинца RTL.

Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится 29 апреля на Уэмбли, на его кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и IBO.
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