Кличко — Джошуа: Если ты проиграешь, я помогу тебе вернуться
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64−4, 53 КО), заявил, что в случае победы над действующим чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) 29 апреля, поможет британцу вернуться после поражения.
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«Энтони, если ты одолеешь меня 29 апреля, то я поздравлю тебя. Если же ты проиграешь, я помогу тебе вернуться», — приводит слова украинца RTL.
Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится 29 апреля на Уэмбли, на его кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и IBO.
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