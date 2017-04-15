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«Энтони, если ты одолеешь меня 29 апреля, то я поздравлю тебя. Если же ты проиграешь, я помогу тебе вернуться», — приводит слова украинца RTL.



Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится 29 апреля на Уэмбли, на его кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и IBO.