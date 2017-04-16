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https://sport.mail.ru/news/boxing/29441271/
16 апреля 2017, 2:24 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что Головкин боится Сондерса

Журналист Boxingnews24.com Анхель Флауэрс поделился мнением о потенциальном бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

«Головкин занят организацией боя с Альваресом вместо того, чтобы драться с парнями из его дивизиона. Не факт, что этот 15-миллионный бой (его самый большой гонорар) в 160 фунтах состоится — пусть скажет “спасибо” его руководству. Такой вид гонорара — для завершения карьеры. Это больше, чем Маркос Майдана заработал за два боя с Мэйвезером. Думаю, на самом деле Головкин не хочет объединить титулы, несмотря на то, что постоянно говорит об этом. Похоже, его команда опасается Сондерса. Сондерс — большой средневес, а мы видели, как Головкин боролся изо всех сил в бою с Джейкобсом, которого должен был легко побить. Сондерс готов драться с Головкиным при любых раскладах. Это выигрышная ситуация для обоих боксеров: этот бой также может стать самым большим пэй-дэем в карьере Геннадия. Поражение будет означать, что Головкин потеряет шанс стать абсолютным чемпионом, хотя может быть пункт о реванше. Тогда он заработает ту же “сумму для завершения карьеры”. Но пока Сондерс — парень без боя. Может, ему стоит полистать конспекты Головкина и также подраться с бойцами юниорского среднего или полусреднего веса? По-моему, только там он может заработать денег, которых заслуживает», — пишет автор.

Ожидалось, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане, однако, по всей видимости, команда GGG сосредоточится на более прибыльном сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).

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