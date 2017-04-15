Билеты на второй поединок Ковалев — Уорд поступили в продажу
Стартовала продажа билетов на повторный поединок между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.
Об этом сообщил Андре Уорд в своем твиттере.
Напомним, поединок состоится в
В ноябре прошлого года Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
Гонорар Андре за первый бой составил 5 миллионов долларов США, гонорар Сергея — 2 миллиона. Однако количество проданных платных трансляций телеканалом HBO оказалось ниже ожидаемого, что не позволило организаторам вечера получить высокую прибыль.
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