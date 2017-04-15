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https://sport.mail.ru/news/boxing/29439261/
15 апреля 2017, 13:55 | Бокс | Чемпионат.com

Уорд: Сторона Ковалёва сама одобрила этих судей

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд ответил на слова промоутера Кэти Дувы о том, что он не дал стороне Сергея Ковалёва выбрать нейтральных судей на матч-реванш.

«А на что они не жалуются? Кэти сказала, что сама подписала контракт? Вы понимаете, что они были главной стороной перед первым боем? Теперь мы главная сторона. Тогда у нас не было права голоса. Но они нас недооценили. Когда всё пошло не так, как они хотели, им понадобился козёл отпущения. Они одобрили этих судей. Кэти всё подписала, так что непонятно, почему теперь это проблема», — цитирует Уорда Boxing News 24.
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