Кириллов: Боксер Бивол вскоре может выйти на ринг против Ковалева или Бетербиева

Бивол в пятницу защитил свой титул, победив в США техническим нокаутом в четвертом раунде американца Сэмюэла Кларксона. После боя 26-летний россиянин заявил, что хотел бы в следующем бою встретиться с регулярным чемпионом WBA британцем Натаном Клеверли.

Ковалев в ноябре прошлого года в Лас-Вегасе проиграл американцу Андре Уорду единогласным решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Бой-реванш запланирован на 17 июня. В марте пресс-служба IBF сообщила «Р-Спорт», что Бетербиев на данный момент может без боя получить звание обязательного претендента по версии IBF на поединок с победителем реванша между Уордом и Ковалевым, поскольку бой с кубинцем Салливаном Баррерой был отменен из-за отказа последнего.

«Я думаю, что в перспективе, не сейчас, но в ближайшем будущем Дмитрию придется встретиться с кем-то из таких боксеров как Ковалев или Бетербиев. Это топовые боксеры на пике, так что от этого никуда не деться — если ты хочешь быть лучшим, то ты должен драться с лучшими. Если все будет в порядке, если Дмитрий будет также уверенно побеждать, то, конечно, мы сможем увидеть и такой бой как с Бетербиевым или Ковалевым», — сказал Кириллов по телефону.

«Безусловно, наша цель выйти на большие бои и титулы, хотя Дмитрий владеет сейчас одним из основных титулов, хоть он и временный, но конкуренция на него очень большая, и даже этот пояс завоевать и отстаивать сложно. Конечно, нужно стремиться к выходу на самых сильнейших, но там уже политические нюансы. Задача такая есть: выходить и завоевывать право быть абсолютным чемпионом мира», — добавил тренер.