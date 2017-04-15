Кириллов: Боксер Бивол вскоре может выйти на ринг против Ковалева или Бетербиева
Временный чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в ближайшем будущем может встретиться на ринге с такими российскими боксерами как Сергей Ковалев или Артур Бетербиев, заявил агентству «Р-Спорт» тренер боксера Дмитрий Кириллов.
Бивол в пятницу защитил свой титул, победив в США техническим нокаутом в четвертом раунде американца Сэмюэла Кларксона. После боя 26-летний россиянин заявил, что хотел бы в следующем бою встретиться с регулярным чемпионом WBA британцем Натаном Клеверли.
Ковалев в ноябре прошлого года в
«Я думаю, что в перспективе, не сейчас, но в ближайшем будущем Дмитрию придется встретиться с
«Безусловно, наша цель выйти на большие бои и титулы, хотя Дмитрий владеет сейчас одним из основных титулов, хоть он и временный, но конкуренция на него очень большая, и даже этот пояс завоевать и отстаивать сложно. Конечно, нужно стремиться к выходу на самых сильнейших, но там уже политические нюансы. Задача такая есть: выходить и завоевывать право быть абсолютным чемпионом мира», — добавил тренер.
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