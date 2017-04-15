Х. Фьюри: После Паркера хочу сразиться с Кличко

В их поединке на кону будут титулы IBF и WBA.



«Я хочу выиграть бой с Паркером и потом сразиться с Кличко или Джошуа. Я хочу завоевать все пояса и не собираюсь драться неизвестно с кем. Джошуа слишком рано выходит на этот бой и, я думаю, голод Кличко сильнее. Думаю, Кличко победит. Для Джошуа ещё слишком рано», — приводит слова Фьюри ESPN.