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15 апреля 2017, 13:10 | Бокс | Чемпионат.com

Х. Фьюри: После Паркера хочу сразиться с Кличко

Британский тяжеловес Хьюи Фьюри рассчитывает после победы над чемпионом мира WBO Джозефом Паркером сразиться с победителем пары Владимир Кличко — Энтони Джошуа.

Британский тяжеловес <span class=error>Хьюи</span> <span class=error>Фьюри</span> рассчитывает после победы над чемпионом мира WBO Джозефом <span class=error>Паркером</span> сразиться с победителем пары Владимир <span class=error>Кличко</span> — <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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В их поединке на кону будут титулы IBF и WBA.

«Я хочу выиграть бой с Паркером и потом сразиться с Кличко или Джошуа. Я хочу завоевать все пояса и не собираюсь драться неизвестно с кем. Джошуа слишком рано выходит на этот бой и, я думаю, голод Кличко сильнее. Думаю, Кличко победит. Для Джошуа ещё слишком рано», — приводит слова Фьюри ESPN.

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