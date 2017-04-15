Х. Фьюри: После Паркера хочу сразиться с Кличко
Британский тяжеловес Хьюи Фьюри рассчитывает после победы над чемпионом мира WBO Джозефом Паркером сразиться с победителем пары Владимир Кличко — Энтони Джошуа.
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В их поединке на кону будут титулы IBF и WBA.
«Я хочу выиграть бой с Паркером и потом сразиться с Кличко или Джошуа. Я хочу завоевать все пояса и не собираюсь драться неизвестно с кем. Джошуа слишком рано выходит на этот бой и, я думаю, голод Кличко сильнее. Думаю, Кличко победит. Для Джошуа ещё слишком рано», — приводит слова Фьюри ESPN.
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