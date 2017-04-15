Дэн Рафаэль: Похоже, что июньский бой Головкин — Сондерс официально «мертв»
Телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль уже не верит, что бой Геннадия Головкина и Билли Джо Сондерса состоится в июне, сообщает Sports.kz.
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— Бой Головкина и Сондерса официально «мертв» для июня? Если да, почему?
— Похоже на то. Главным образом потому, что GGG был немного потрепан в бою с Джейкобсом, как я слышал, — ответил журналист в своем чате на вопрос одного из пользователей.
Изначально планировалось, что поединок состоится в Астане.
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