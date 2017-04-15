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— Бой Головкина и Сондерса официально «мертв» для июня? Если да, почему?

— Похоже на то. Главным образом потому, что GGG был немного потрепан в бою с Джейкобсом, как я слышал, — ответил журналист в своем чате на вопрос одного из пользователей.

Изначально планировалось, что поединок состоится в Астане.