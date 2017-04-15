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15 апреля 2017, 12:54 | Бокс | Sports.kz

Дэн Рафаэль: Похоже, что июньский бой Головкин — Сондерс официально «мертв»

Телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль уже не верит, что бой Геннадия Головкина и Билли Джо Сондерса состоится в июне, сообщает Sports.kz.

Телекомментатор канала <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль уже не верит что бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и Билли Джо Сондерса состоится в июне сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Бой Головкина и Сондерса официально «мертв» для июня? Если да, почему?
— Похоже на то. Главным образом потому, что GGG был немного потрепан в бою с Джейкобсом, как я слышал, — ответил журналист в своем чате на вопрос одного из пользователей.

Изначально планировалось, что поединок состоится в Астане.

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