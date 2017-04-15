Обозреватель ESPN верит, что Альварес будет драться с Головкиным
Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль ожидает, что к сентябрю стороны Сауля Альвареса и Геннадия Головкина все же придут к соглашению, пишет Sports.kz.
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Один из читателей сайта канала спросил Рафаэля в чате: «С кем Канело будет драться в сентябре, если предположить, что он победит Чавеса?».
«Я думаю, они придут к сделке с GGG. Если по
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