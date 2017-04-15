Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29438468/
15 апреля 2017, 12:53 | Бокс | Sports.kz

Обозреватель ESPN верит, что Альварес будет драться с Головкиным

Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль ожидает, что к сентябрю стороны Сауля Альвареса и Геннадия Головкина все же придут к соглашению, пишет Sports.kz.

Журналист телеканала <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль ожидает что к сентябрю стороны <span class=error>Сауля</span> Альвареса и Геннадия <span class=error>Головкина</span> все же придут к соглашению пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Один из читателей сайта канала спросил Рафаэля в чате: «С кем Канело будет драться в сентябре, если предположить, что он победит Чавеса?».

«Я думаю, они придут к сделке с GGG. Если по какой-то причине этого не произойдет, то его соперником станет Лемье, если одержит победу в андеркарде 6 мая. Но как я сказал, я очень оптимистично настроен на то, что бой с Головкиным состоится», — ответил эксперт.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Григорий Дрозд: «Санчес нашел и раскрыл талант Головкина»

Скотт Гилфойд: «Брук почти не бил Головкина - просто его фанаты ревели после каждого панча»

СМИ считают, что казахстанские боксеры пошли по стопам румын