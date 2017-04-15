Боксер Бивол надеется в следующем бою встретиться с чемпионом WBA Клеверли

Бивол в пятницу защитил свой титул, победив в США техническим нокаутом в четвертом раунде американца Сэмюэла Кларксона.

«Я счастлив, что победил нокаутом, и, похоже, все болельщики довольны. Надеюсь, каждый получил то, что хотел увидеть. Надеюсь, что следующим будет Клеверли. Я жду этого боя и надеюсь, что он пройдет в США. Я хочу драться с лучшим, это моя цель, я буду драться с кем угодно», — цитирует Бивола ESPN.

Для 26-летнего Бивола эта победа стала десятой (восемь — нокаутом) в десяти боях. 30-летний Клеверли одерджал 30 побед (16 — нокаутом) при трех поражениях.