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https://sport.mail.ru/news/boxing/29438310/
15 апреля 2017, 12:09 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Бивол надеется в следующем бою встретиться с чемпионом WBA Клеверли

Временный чемпион WBA в полутяжелом весе российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что в следующем бою хочет встретиться с регулярным чемпионом WBA британцем Натаном Клеверли.

Бивол в пятницу защитил свой титул, победив в США техническим нокаутом в четвертом раунде американца Сэмюэла Кларксона.

«Я счастлив, что победил нокаутом, и, похоже, все болельщики довольны. Надеюсь, каждый получил то, что хотел увидеть. Надеюсь, что следующим будет Клеверли. Я жду этого боя и надеюсь, что он пройдет в США. Я хочу драться с лучшим, это моя цель, я буду драться с кем угодно», — цитирует Бивола ESPN.

Для 26-летнего Бивола эта победа стала десятой (восемь — нокаутом) в десяти боях. 30-летний Клеверли одерджал 30 побед (16 — нокаутом) при трех поражениях.
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