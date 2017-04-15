Головкин включен в число самых захватывающих боксеров современности

Лучшим боксером наступательного стиля автор признал казахстанца Геннадия Головкина.

«Здесь первый боец — Геннадий Головкин. Хотя ему и не хватает силы нокаута одним ударом кого-то вроде Сауля Альвареса, Головкина не трудно найти в ринге. Он целиком перед вами, наносит свой джеб, готовясь пустить в ход свое главное оружие, мощные силовые удары, которые он использует чаще, чем кто-либо. Даже критики Головкина не могут сказать, что его поединки бывают скучными. Даже бой с Келлом Бруком, несмотря на разницу в весе, был захватывающим. Бой с Кертисом Стивенсом также был захватывающим. На самом деле, единственным его поединком, который, возможно, нельзя назвать таковым, был бой с Дэниэлом Джейкобсом, но это в основном связано с Джейкобсом, так как GGG весь вечер был перед его лицом. Хоть PPV-продажи боев Головкина и не высоки, вряд ли кто-то выключит его поединок на телевидении. Наступательные бойцы вроде Головкина — это то, что многие и считают боксом. Без гладкой защиты, без искусной работы ног, лишь двое бойцов, стоящих лоб в лоб, что Геннадий умеет делать лучше кого-либо. Тот факт, что он заслужил это место выше Шона Портера, Сергея Ковалева и Руслана Проводникова, служит напоминаем о том, что обычная боксерская публика думает о его стиле бокса», — написано в статье.