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https://sport.mail.ru/news/boxing/29437663/
15 апреля 2017, 11:12 | Бокс | Sports.kz

Головкин включен в число самых захватывающих боксеров современности

Журналист Boxingnews24.com Анхель Флауэрс в своем материале «Самые захватывающие боксеры на сегодня» отметил наиболее выдающихся определенными качествами мастеров перчатки, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Анхель</span> Флауэрс в своем материале Самые захватывающие боксеры на сегодня отметил наиболее выдающихся определенными качествами мастеров перчатки сообщает Sports.kz. Увеличить
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Лучшим боксером наступательного стиля автор признал казахстанца Геннадия Головкина.

«Здесь первый боец — Геннадий Головкин. Хотя ему и не хватает силы нокаута одним ударом кого-то вроде Сауля Альвареса, Головкина не трудно найти в ринге. Он целиком перед вами, наносит свой джеб, готовясь пустить в ход свое главное оружие, мощные силовые удары, которые он использует чаще, чем кто-либо. Даже критики Головкина не могут сказать, что его поединки бывают скучными. Даже бой с Келлом Бруком, несмотря на разницу в весе, был захватывающим. Бой с Кертисом Стивенсом также был захватывающим. На самом деле, единственным его поединком, который, возможно, нельзя назвать таковым, был бой с Дэниэлом Джейкобсом, но это в основном связано с Джейкобсом, так как GGG весь вечер был перед его лицом. Хоть PPV-продажи боев Головкина и не высоки, вряд ли кто-то выключит его поединок на телевидении. Наступательные бойцы вроде Головкина — это то, что многие и считают боксом. Без гладкой защиты, без искусной работы ног, лишь двое бойцов, стоящих лоб в лоб, что Геннадий умеет делать лучше кого-либо. Тот факт, что он заслужил это место выше Шона Портера, Сергея Ковалева и Руслана Проводникова, служит напоминаем о том, что обычная боксерская публика думает о его стиле бокса», — написано в статье.

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