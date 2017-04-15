Шарибаев сразится за региональный титул WBA 22 апреля в США
Казахстанский боксер Айдар Шарибаев свой следующий поединок на профессиональном ринге проведет 22 апреля в Атлантик сити (штат
Нью-Джерси, США), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Противостять ему в ринге будет 27-летний американец Зак Рамзи (8−1, 4 КО). Боксеры разыграют вакантный пояс WBA
Свои тренировочные сборы накануне предстоящего боя боксер Diamond Ring проводит в зале «Moro’s Gym» в Майами.
Всего на счету 27-летнего Шарибаева 5 побед в 5-ти поединках, 4 из которых он завершил досрочно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter