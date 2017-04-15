Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29437488/
15 апреля 2017, 10:48 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Думал, что Головкин измотает Джейкобса, но этого не случилось

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес отметил, что не был удивлен стойкостью Дэниэла Джейкобса в поединке с GGG, сообщает Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> отметил что не был удивлен стойкостью <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса в поединке с GGG сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Sports.kz

«До боя я говорил, что Дэнни очень хороший боксер, и не думал, что его нокаут от Пирога будет тем, что повторится и в нашем поединке. В бою с Пирогом Дэниэл хотел встать, но рефери ему не позволил. Сам факт, что он поехал тренироваться в зал Вирджила Хантера в Окленде и полностью сконцентрировался на поставленной перед ним задаче, показывает, что он хорошо подготовился и дал Геннадию самый тяжелый бой в карьере. Но этого я и ожидал.

Думаю, что Головкин победил по раундам 8−4, учитывая нокдаун. Так что, я уверен, что Джейкобс сделал достаточно в этом поединке. Мы намерены были победить и сдедали все необходимое, чтобы выиграть свои раунды. Я думал, что Головкин сможет измотать его к концу боя, но этого не случилось. Стоит отдать должное Дэниэлу и его тренеру Андре Розье за качественную подготовку, — сказал Санчес в эфире радио On the Ropes.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мексиканский чемпион мира верит в победу Рамиреса над Головкиным

Мексиканский чемпион мира верит в победу Рамиреса над Головкиным

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO мексиканец Оскар Вальдес не сомневается в том, что его соотечественник Хильберто «Зурдо» Рамирес способен одержать победу над Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Григорий Дрозд: «Санчес нашел и раскрыл талант Головкина»

Скотт Гилфойд: «Брук почти не бил Головкина - просто его фанаты ревели после каждого панча»

СМИ считают, что казахстанские боксеры пошли по стопам румын