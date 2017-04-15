Абель Санчес: Думал, что Головкин измотает Джейкобса, но этого не случилось

«До боя я говорил, что Дэнни очень хороший боксер, и не думал, что его нокаут от Пирога будет тем, что повторится и в нашем поединке. В бою с Пирогом Дэниэл хотел встать, но рефери ему не позволил. Сам факт, что он поехал тренироваться в зал Вирджила Хантера в Окленде и полностью сконцентрировался на поставленной перед ним задаче, показывает, что он хорошо подготовился и дал Геннадию самый тяжелый бой в карьере. Но этого я и ожидал.

Думаю, что Головкин победил по раундам 8−4, учитывая нокдаун. Так что, я уверен, что Джейкобс сделал достаточно в этом поединке. Мы намерены были победить и сдедали все необходимое, чтобы выиграть свои раунды. Я думал, что Головкин сможет измотать его к концу боя, но этого не случилось. Стоит отдать должное Дэниэлу и его тренеру Андре Розье за качественную подготовку, — сказал Санчес в эфире радио On the Ropes.