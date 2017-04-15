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https://sport.mail.ru/news/boxing/29437237/
15 апреля 2017, 10:37 | Бокс | Sports.kz

Мексиканский чемпион мира верит в победу Рамиреса над Головкиным

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO мексиканец Оскар Вальдес не сомневается в том, что его соотечественник Хильберто «Зурдо» Рамирес способен одержать победу над Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO мексиканец Оскар <span class=error>Вальдес</span> не сомневается в том что его соотечественник <span class=error>Хильберто</span> <span class=error>Зурдо</span> <span class=error>Рамирес</span> способен одержать победу над Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Зурдо побьет кого угодно. Я говорю это не потому, что он сейчас здесь, а потому что видел, как он тренируется. А он тренируется по-настоящему усердно. Когда я возвращаюсь домой, то провожу отпуск, а когда он возвращается домой — он продолжает тренировки в отпуске. Невозможно ставить против такого бойца, как он. Он много внимания уделяет защите. Вы не сможете нокаутировать боксера, если у вас не получится в него попасть», — сказал Вальдес в интервью Villainfy Media.

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