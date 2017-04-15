Мексиканский чемпион мира верит в победу Рамиреса над Головкиным
Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO мексиканец Оскар Вальдес не сомневается в том, что его соотечественник Хильберто «Зурдо» Рамирес способен одержать победу над Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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«Зурдо побьет кого угодно. Я говорю это не потому, что он сейчас здесь, а потому что видел, как он тренируется. А он тренируется
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