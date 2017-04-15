Мексиканский чемпион мира верит в победу Рамиреса над Головкиным

«Зурдо побьет кого угодно. Я говорю это не потому, что он сейчас здесь, а потому что видел, как он тренируется. А он тренируется по-настоящему усердно. Когда я возвращаюсь домой, то провожу отпуск, а когда он возвращается домой — он продолжает тренировки в отпуске. Невозможно ставить против такого бойца, как он. Он много внимания уделяет защите. Вы не сможете нокаутировать боксера, если у вас не получится в него попасть», — сказал Вальдес в интервью Villainfy Media.