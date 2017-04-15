Россиянин Бивол во второй раз защитил «временный» титул чемпиона мира WBA
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Бивол защитил «временный» титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в
Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Сэмуэля Кларксона нокаутом в 4-м раунде.
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В 1-м раунде поединка россиянин дважды отправил соперника в нокдаун, после еще одного нокдауна в 4-м раунде судья принял решение остановить бой.
26-летний Бивол во второй раз защитил пояс, который завоевал в мае прошлого года, победив в Москве доминиканца Феликса Валеру по очкам, а в феврале нынешнего в Нижнем Тагиле выиграл у новозеландца Роберта Берриджа техническим нокаутом в четвертом раунде. Россиянин
Бивол — чемпион Европы среди молодежи и юношей, чемпион мира среди юношей, двукратный чемпион России среди взрослых в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в ноябре 2014 года.
В послужном списке 26-летнего Кларксона теперь 19 побед (12 — нокаутом) и четыре поражения.
Титулом «регулярного» чемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Натан Клеверли, «суперчемпиона» — американец Андре Уорд.
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