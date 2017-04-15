Россиянин Бивол во второй раз защитил «временный» титул чемпиона мира WBA

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В 1-м раунде поединка россиянин дважды отправил соперника в нокдаун, после еще одного нокдауна в 4-м раунде судья принял решение остановить бой.

26-летний Бивол во второй раз защитил пояс, который завоевал в мае прошлого года, победив в Москве доминиканца Феликса Валеру по очкам, а в феврале нынешнего в Нижнем Тагиле выиграл у новозеландца Роберта Берриджа техническим нокаутом в четвертом раунде. Россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 10 побед (8 — нокаутом). Он провел третий поединок в США.

Бивол — чемпион Европы среди молодежи и юношей, чемпион мира среди юношей, двукратный чемпион России среди взрослых в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в ноябре 2014 года.

В послужном списке 26-летнего Кларксона теперь 19 побед (12 — нокаутом) и четыре поражения.

Титулом «регулярного» чемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Натан Клеверли, «суперчемпиона» — американец Андре Уорд.