Журналист The Ring считает, что у Головкина самый крепкий подбородок в боксе
Обозреватель бокса журнала The Ring Дуглас Фишер в своей традиционной рубрике «Пятничная почта» назвал Геннадия Головкина боксером с самым крепким подбородком, сообщает Sports.kz.
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«Я думаю, что Головкин обладает самым крепким подбородком в боксе на сегодняшний день. В ТОП-5 вместе с ним я бы поместил Лео Санта Круза, Романа Гонсалеса, Донни Ньетеса и Дениса Лебедева. Также считаю, что Келл Брук (в 147 фунтах), Шон Портер, Тим Брэдли и Крис
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