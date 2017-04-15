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https://sport.mail.ru/news/boxing/29437045/
15 апреля 2017, 10:25 | Бокс | Sports.kz

Журналист The Ring считает, что у Головкина самый крепкий подбородок в боксе

Обозреватель бокса журнала The Ring Дуглас Фишер в своей традиционной рубрике «Пятничная почта» назвал Геннадия Головкина боксером с самым крепким подбородком, сообщает Sports.kz.

Обозреватель бокса журнала The <span class=error>Ring</span> <span class=error>Дуглас</span> <span class=error>Фишер</span> в своей традиционной рубрике Пятничная почта назвал Геннадия <span class=error>Головкина</span> боксером с самым крепким подбородком сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я думаю, что Головкин обладает самым крепким подбородком в боксе на сегодняшний день. В ТОП-5 вместе с ним я бы поместил Лео Санта Круза, Романа Гонсалеса, Донни Ньетеса и Дениса Лебедева. Также считаю, что Келл Брук (в 147 фунтах), Шон Портер, Тим Брэдли и Крис Юбэнк-младший имеют крепкую “бороду”. Еще приземистый средневес Автандил Хурцидзе смотрится столь же прочным, как и его никнейм (“Наковальня”). Кроме того, можно отметить мексиканцев Карлоса Куадраса и Хуана Эстраду. У Хассана Н’Дама хороший подбородок, но ужасный баланс (либо у него просто есть способности восстанавливать силы). Франциско Варгас имеет хорошие шансы, однако не его тонкая “бумажная” кожа. У Ломаченко тоже может быть крепкий подбородок, однако про это пока трудно сказать, ибо его нелегко чисто ударить по голове, к тому же он провел только девять профессиональных поединков», — написал журналист.

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