Казахстанские боксеры Нурсултанов и Ашкеев прошли взвешивание перед вечером бокса в США

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Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (7−0, 3 КО) встретиться с американцем Шоном Кэмероном (10−2, 5 КО). Оба бойца успешно уложились в рамки первого среднего веса (154 фунта — 69,9 килограмма). Формат поединка — восемь раундов по три минуты.

Другой боксер из Казахстана Мейирим Нурсултанов (1−0) проведет 6-раундовый бой с мексиканцем Хавьером Ольверой (1−0, 1 КО). Боксеры уложились в лимит среднего веса (160 фунтов — 72,6 килограмма).

Напомним, главным событием шоу станет бой между кубинцем Саливаном Баррерой (18−1, 13 КО) и Полом Паркером (8−1, 4 КО) из США. Для Барреры этот поединок станет вторым после расставания с тренером Абелем Санчесом, случившееся после поражения от Андре Уорда (31−0, 15 KO).