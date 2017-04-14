Луис Ортис получил травму руки, бой с Росси не состоится

Поединок с его участием был запланирован на 22 апреля в рамках боксёрского вечера в Нью-Йорке, главным событием которого станет встреча между Шоном Портером и Андре Берто.



Официальной информации о состоянии здоровья кубинца пока ещё не поступало, однако, согласно источникам, повреждение было получено им во время одного из спаррингов, сообщает Boxingtalk.



Отметим, что соперником Ортиса должен был стать Деррик Росси (31−12, 15 КО).