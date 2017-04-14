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14 апреля 2017, 20:39 | Бокс | Чемпионат.com

Луис Ортис получил травму руки, бой с Росси не состоится

Кубинский боксёр супертяжёлого веса Луис Ортис (27−0, 23 КО) получил травму руки и, вероятно всего, вынужден будет перенести следующее выступление.

Поединок с его участием был запланирован на 22 апреля в рамках боксёрского вечера в Нью-Йорке, главным событием которого станет встреча между Шоном Портером и Андре Берто.

Официальной информации о состоянии здоровья кубинца пока ещё не поступало, однако, согласно источникам, повреждение было получено им во время одного из спаррингов, сообщает Boxingtalk.

Отметим, что соперником Ортиса должен был стать Деррик Росси (31−12, 15 КО).
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