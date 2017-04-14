Менеджер боксера Уорда предложил пари Путину
Джеймс Принс, менеджер боксера Андре Уорда, предложил президенту России Владимиру Путину пари на исход
боя-реванша между американцем и российским бойцом Сергеем Ковалевым. Слова Принса приводит TMZ.
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«Мы были бы рады видеть Владимира Путина на бою в
Ковалев и Уорд проведут реванш 17 июня. В бою будут разыгрываться три титула чемпиона мира в потуляжелой весовой категории (до 79,38 килограмма) — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
В ноябре 2016-го Ковалев единогласным решением судей (113:114) проиграл американцу и лишился всех трех чемпионских поясов.
В активе 34-летнего россиянина 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 33-летний Уорд одержал 31 победу в 31 бою (15 нокаутом).
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