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https://sport.mail.ru/news/boxing/29429824/
14 апреля 2017, 15:33 | Бокс | Lenta.Ru

Менеджер боксера Уорда предложил пари Путину

Джеймс Принс, менеджер боксера Андре Уорда, предложил президенту России Владимиру Путину пари на исход боя-реванша между американцем и российским бойцом Сергеем Ковалевым. Слова Принса приводит TMZ.

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«Мы были бы рады видеть Владимира Путина на бою в Лас-Вегасе. Если он решит приехать и посмотреть эту бойню, то пусть не удивляется нокауту Ковалева. Я бы заключил с Путиным пари. 500 тысяч долларов? Можно поспорить и на сумму покрупнее», — сказал Принс.

Ковалев и Уорд проведут реванш 17 июня. В бою будут разыгрываться три титула чемпиона мира в потуляжелой весовой категории (до 79,38 килограмма) — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В ноябре 2016-го Ковалев единогласным решением судей (113:114) проиграл американцу и лишился всех трех чемпионских поясов.

В активе 34-летнего россиянина 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 33-летний Уорд одержал 31 победу в 31 бою (15 нокаутом).
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