Британские фанаты не верят, что Сондерс способен побить Головкина

Подавляющее большинство болельщиков (65%) не верят в Сондерса. 29% считают, что чемпиону WBO все-таки по силам побить Головкина. Также в голосовании присутствуют еще два варианта: «Не беспокойтесь: “Канело” побьет Головкина первый» (2%) и «Слишком близкий бой, чтобы сказать точно» (4%).



Ожидалось, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане, однако, по информации Yahoo! Sports, казахстанский чемпион мира пропустит его, чтобы сосредоточиться на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).