Британские фанаты не верят, что Сондерс способен побить Головкина
Британский сайт Express.co.uk предложил своим читателям спрогнозировать исход возможного боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.
Подавляющее большинство болельщиков (65%) не верят в Сондерса. 29% считают, что чемпиону WBO
Ожидалось, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане, однако, по информации Yahoo! Sports, казахстанский чемпион мира пропустит его, чтобы сосредоточиться на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter