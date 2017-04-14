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https://sport.mail.ru/news/boxing/29424362/
14 апреля 2017, 11:36 | Бокс | Sports.kz

Британские фанаты не верят, что Сондерс способен побить Головкина

Британский сайт Express.co.uk предложил своим читателям спрогнозировать исход возможного боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

Подавляющее большинство болельщиков (65%) не верят в Сондерса. 29% считают, что чемпиону WBO все-таки по силам побить Головкина. Также в голосовании присутствуют еще два варианта: «Не беспокойтесь: “Канело” побьет Головкина первый» (2%) и «Слишком близкий бой, чтобы сказать точно» (4%).

Ожидалось, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане, однако, по информации Yahoo! Sports, казахстанский чемпион мира пропустит его, чтобы сосредоточиться на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).

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