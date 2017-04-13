Джейкобс рассказал о реванше с Головкиным

— Я знаю, что у команды Головкина есть стратегический план. Он находится на пике своего карьерного пути, и они хотят извлечь из этого максимальную пользу — это понятно. Поэтому реванш со мной сейчас не выгоден им в финансовом плане. Для них больше смысла предложить GGG что-то другое. Принимая большой бой, они не могут быть уверены, что это не опасно, если это не самый прибыльный для Головкина бой. Бой с маленьким «Канело» принесет ему намного больше денег. Это бизнес, поэтому для него имеет смысл пойти именно этим путем.



Реванш всегда будет где-то у меня в голове, но первый бой дал мне многое: теперь передо мной много открытых дверей и я докажу, что я лучший другим способом. Конечно, поражение сделало эту историю не такой славной, какой она могла бы быть, но я считаю, что оно не закончило эту историю, а наоборот — продолжило ее. Конечно, я на сто процентов хочу реванша, но если Головкин решит пойти другим путем, я не буду особо грустить по этому поводу. У меня все еще есть цели, которых я хочу достичь. Я не очень-то хочу прославлять этот мой успех. Я люблю просто расслабляться и не попадать во всю эту шумиху — особенно, когда я дома. Это своего рода пузырь, я в нем живу. Я всегда стремлюсь к лучшему, хочу разбивать больше границ, потому что если я начну думать, что больше ничего не смогу добиться, тогда у меня не будет никакого драйва, — сказал Джейкобс.



Напомним, Головкин и Джейкобс встречались на ринге арены Madison Square Garden в Нью-Йорке 19 марта. Тогда казахстанец успешно провел свою 18-ю защиту титулов, победив единогласным решением судей.