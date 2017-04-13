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https://sport.mail.ru/news/boxing/29422333/
13 апреля 2017, 21:31 | Бокс | Советский спорт

Бриггс и Окендо 3 июня определят чемпиона WBA

Титульный бой в супертяжелом весе по версии WBA между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо получил официальное подтверждение.

Бой между двумя ветеранами был санкционирован еще в декабре прошлого года. Всемирная боксерская ассоциация обязала победителя чемпионского поединка провести защиту против Александра Устинова, занимающего третью строку в рейтинге WBA.

Как сообщает World Boxing News, промоутерские компании Square Ring Promotions и Hitz Entertainment Corporation официально подтвердили, что титульный поединок состоится 3 июня в отеле Hard Rock в Голливуде (штат Флорида).
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